Par izbēgšanu no cietuma apsūdzēto Māri Kovaļovu konvojēs uz Rīgu
Rīgas pilsētas tiesa par izbēgšanu no cietuma apsūdzēto Māri Kovaļovu pirmdien lēma konvojēt no Daugavgrīvas cietuma uz Rīgas Centrālcietumu, lai nodrošinātu viņa dalību tiesas sēdē klātienē.
Kovaļovs pirms sēdes sākuma norādīja, ka nevēlas tajā piedalīties, savukārt Daugavgrīvas cietuma pārstāvji informēja, ka apsūdzētais protestē un atsakās piedalīties tiesas procesā.
Pēc neilga tehniska pārtraukuma apsūdzētais paziņoja, ka turpmāk vēlas piedalīties tiesas sēdēs klātienē.
Tiesa nolēma līdz nākamajai sēdei konvojēt Kovaļovu uz Rīgas Centrālcietumu, kas ir izmeklēšanas cietums, lai nodrošinātu viņa klātienes dalību.
Nākamā tiesas sēde paredzēta 16. jūnijā plkst. 9.30, un tajā plānots pratināt lieciniekus.
Jau ziņots, ka Rīgas pilsētas tiesa iepriekš Kovaļovam piesprieda cietumsodu uz sešiem mēnešiem par zādzību, krāpšanu vai piesavināšanos nelielā apmērā. Citā kriminālprocesā Kovaļovam par kādas sievietes bijušā dzīvesbiedra slepkavības mēģinājumu piespriests cietumsods uz astoņiem gadiem un astoņiem mēnešiem.
No ieslodzījuma vietas Kovaļovam izdevās izbēgt 2023. gada jūlijā. Kā teikts apsūdzībā, apsūdzētais, apzinoties, ka viņu neviens nenovēro, pārvietojies pa Rīgas Centrālcietuma teritoriju un nokļuvis administratīvo ēku pagalmā. Tur viņš uzkāpa uz dienesta ēkas jumta un pārkāpa uz blakus esošās ēkas jumta, no kura tālāk pārlēca pāri Centrālcietuma ārējam nožogojumam, tādējādi izbēgot no ieslodzījuma vietas.
1993. gadā dzimušo Kovaļovu pēc izbēgšanas dažu stundu laikā izdevās aizturēt Sarkandaugavā. Viņš bēgšanas laikā bija traumējis kāju.