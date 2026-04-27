Bauskā jau sesto dienu tiek meklēta 83 gadus vecā Brigita. Tuvinieki sniedz sīkākas ziņas par notikušo
Bauskā jau sesto dienu tiek meklēta bezvēsts pazudusī Brigita Brakmane. Kundzes mazmeita Santa sociālajos tīklos sniegusi sīkākas ziņas par notikušo.
"Mēs joprojām meklējam mūsu mīļo omi Brigitu Brakmani!" vietnē "Facebook" pauž Santa. "Izgāja no mājām Bauskā, Dārza ielā, 21. aprīlī ap plkst.15.00. Bija ģērbusies sarkanā vējjakā, melnās biksēs un botēs."
"Pēdējo reizi redzēta mazdārziņos Zemeņu ielā ap plkst. 17.00. Ja Jums ir jebkāda informācija par viņas atrašanās vietu vai gaitām , lūgums ziņot man personīgi. [...] pa tālruni 26726764!"
"Saprotams, ka daudz omes un opji nelieto sociālos tīklus, bet ja nu Jūsu radiniekiem ir dārziņi , lūgums pajautāt vai nav kaut ko manījuši. Tāpat arī jauniešiem - jo vairākos video ierakstos redzami jaunieši ejam - varbūt viņi ir kaut ko redzējusi," norāda Santa, aicinot šajā ģimenei tik emocionālajā laikā cilvēkus nevairot negatīvas konspirācijas teorijas. "Tas vispār neko nedod un ir sāpīgi dzirdēt," pauž sieviete.
Jau ziņots, ka Valsts policija meklē 1943. gadā dzimušo Brigitu Brakmani, kura pazuda bez vēsts šā gada 21. aprīlī. Pazīmes: augums 166 cm, smalkas miesas būves, īsiem sirmiem matiem. Bija ģērbusies vējjakā sarkanā ar melnu krāsā un ar rāvējslēdzēju, melnās auduma bikses, melnos sporta apavos, līdzi bija melnas krāsas rokassoma. Valsts policija aicina aplūkot sievietes fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!