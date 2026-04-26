Paziņots, cik bijusī Saeimas priekšsēdētāja un eksministre Mūrniece pērn nopelnījusi Saeimas deputātes amatā
Saeimas deputāte Ināra Mūrniece (NA) pagājušajā gadā atalgojumā parlamentā saņēmusi 80 634 eiro, liecina Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par 2025. gadu.
Citus ienākumus deklarācijā Mūrniece nav norādījusi.
Deklarācija liecina, ka pagājušā gada beigās Mūrniecei bija bezskaidrās naudas uzkrājumi 61 211 eiro apmērā, kas glabāti "Luminor Bank".
Mūrniece ir Rīgā esoša nekustamā īpašuma kopīpašniece. Deklarācijā norādīts, ka deputātei nav bijuši parādsaistību, kā arī viņai nav uzkrājumu privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanā ar uzkrājumu.
Ināra Mūrniece no 2014. gada 4. novembra līdz 2022. gada 1. novembrim bija Saeimas priekšsēdētāja, bet no 2022. gada 14. decembra līdz 2023. gada 15. septembrim — aizsardzības ministre.