Aicina uz sarunu vakaru “Sarunas. Aleksejs Avečkins. Zvaigznes mirdzums”
Andreja Žagara kultūras attīstības fonds 26. maijā aicina uz sarunu vakaru, kas veltīts baleta māksliniekam Aleksejam Avečkinam.
Cikla nosaukums ir “SARUNAS. Aleksejs Avečkins. Zvaigznes mirdzums”, un stāstījumu kopā ar baletdejotāja kolēģiem un draugiem sagatavojis fonda mākslinieciskais vadītājs Arturs Maskats. Pasākums notiks 26. maijā plkst. 19.00 Rīga, Kr. Barona iela 31, "Osiriss" telpā.
26. maijs ir baleta mākslinieka Alekseja Avečkina diena. Izcilais baletdejotājs piedzima tieši pirms 50 gadiem tālajā Baltkrievijas pilsētā Brestā, bet liktenis viņu tālāk atveda uz Latviju, kur Nacionālajam baletam mākslinieks veltīja visu savu spožā talanta mirdzumu un mīlestību.
Aleksejs daudziem likās kā baleta mākslas etalons, skaista, jā – varbūt arī nekad neaizsniedzama virsotne. Viņam centās līdzināties, tuvoties un no viņa mācīties. “Viņš pats nekad nepārspīlēja savus panākumus, strādāja pamatīgi un bija pret sevi ārkārtīgi prasīgs. Mēs, kas viņu pazinām, vienmēr viņu atcerēsimies kā dziļu, ļoti valdzinošu personību, kurš prata aizraut savās izcilajās lomās, prata iemīlēties, prata nesavtīgi dalīties ar savām izjūtām un zināšanām," par Alekseju saka sarunu vakara autors Arturs Maskats.
"Taču vienlaikus viņš vienmēr saglabāja arī tādu kā noslēpumainības auru, viņš bija kaut kas līdz galam nepasakāms, suģestējošs un vienreizējs. Aleksejs ļoti mīlēja Latvijas pavasarus – plaukstošās maijpuķītes, Rundāles pils ābeles ziedonī un Dobeles smaržojošo Ceriņu dārzu, Tērvetes pieneņu pļavas."
Alekseja Avečkina dzimšanas dienā Andreja Žagara kultūras attīstības fonds aicina uz sarunu cikla šīs sezonas noslēdzošo vakaru leģendārajā Rīgas kafejnīcā “Osiris”. Ar stāstiem par deju, personību un talantu dalīsies Alekseja tuvi draugi un kolēģi, tie, kas viņu pazina un ļoti, ļoti mīlēja. Sarunās piedalīsies balerīna Viktorija Jansone, balerīna un baleta vēsturniece Gunta Bāliņa un Alekseja draugi no tiem, Alekseja laika Operas gadiem – Dagnija Grīnfelde un, protams, Arturs Maskats.