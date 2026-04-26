Aizkraukles novadā noslīcis cilvēks
Sestdien no kādas ūdenstilpnes Aizkraukles novadā izcelts bojāgājis cilvēks, ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
No upes izceltais cilvēks nodots Valsts policijas darbiniekiem. Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 79 izsaukumus - 33 uz ugunsgrēku dzēšanu, tostarp 14 uz kūlas ugunsgrēkiem un trīs meža ugunsgrēkiem, 26 uz glābšanas darbiem, bet 17 izsaukumi izrādījās maldinājumi.
Sestdien plkst. 18.41 saņemts izsaukums uz Aizkraukles novada Zalves pagastu, kur dega meža zemsedze teju 1,77 hektāru platībā. Mēģinot liesmas dzēst saviem spēkiem, cieta viens cilvēks. Plkst. 21.37 darbs notikuma vietā noslēdzās.
Savukārt Rīgā divos gadījumos dzīvojamās mājās piedega bez uzraudzības atstāts ēdiens. Vienā no notikumiem cieta cilvēks, kurš nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem, bet citā ugunsdzēsēji no piedūmota dzīvokļa izglāba iedzīvotāju.
Ugunsdzēsēji atgādina, ka visbiežāk sadūmojums mājokļos rodas tieši nepieskatītas gatavošanas dēļ, tādēļ iedzīvotāji aicināti neatstāt ieslēgtu plīti bez uzraudzības.