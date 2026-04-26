112
Šodien 09:45
Kriminālpolicija meklē attēlos redzamo vīrieti - pēdējo reizi manīts "Krustpils" stacijas tuvumā
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1948. gadā dzimušo Juri Strodu.
Vīrietis šā gada 20. aprīlī pulksten 07.01 ar vilcienu izbrauca uz staciju "Krustpils", kas iebrauca pulksten 09.01. Varēja doties Meža parka vai Jēkabpils kapu virzienā.
Pazīmes: augums 175 cm, vidējas miesas būves, mati sirmi, bārda un ūsas sirmi, iespējams, ir brilles. Bija ģērbies melnā ādas jakā, melnās biksēs, melnos zābakos, galvā cepure ar nagu (ģērbies kā attēlā). Līdzi gaišas krāsas kamuflāžas raksta mugursoma.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67086678 vai 112!