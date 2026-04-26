Gauja pie Turaidas.
Novadu ziņas
Šodien 11:32
Kā padarīt Gauju pieejamāku? Meklēs risinājumus ūdenstūrisma attīstībai
Sadarbībā ar rīcības grupu "Jūras zeme" turpinās darbs pie Gaujas nākotnes – tiek meklēti risinājumi ilgtspējīgai upes izmantošanai un ūdenstūrisma attīstībai, ziņo Ādažu novada pašvaldība.
Tiek ziņots, ka tiks organizēt ekspedīciju. Vietējie eksperti, pašvaldību pārstāvji un rīcības grupa "Jūras zeme" diskutēs par praktiskiem risinājumiem Gaujas lejteces attīstībai – sākot no infrastruktūras un piekļuves vietām līdz koordinētai sadarbībai starp iesaistītajām pusēm.
Šī iniciatīva ir daļa no plašāka procesa, kura mērķis ir stiprināt Gaujas kā ilgtspējīga tūrisma galamērķa attīstību, vienlaikus saglabājot tās dabas vērtības.
Ekspedīcijā plānots noskaidrot:
- Kā padarīt Gauju pieejamāku?
- Kā attīstīt ūdenstūrismu?
- Kā stiprināt sadarbību?
Pasākums tiek organizēts projekta "Stiprinot upju sadarbības tīklus: Lauku kopienu pilnveidošana caur kopīgu darbību" ietvaros, ko līdzfinansē Interreg Igaunijas - Latvijas programma 2021. - 2027.gadam.