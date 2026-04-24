No maija Valkas novada reģionālo autobusu maršrutos būs izmaiņas
No šī gada 1. maija Valkas novadā reģionālo autobusu maršrutā Valka–Omuļu skola ceturtdienās uz diviem mēnešiem būs četri eksperimentāli jauni reisi līdz piepilsētas mazdārziņu rajonam “Bērzezers”, savukārt maršrutā Autoosta–Lauktehnika–Autoosta, līdzīgi kā pērn, līdz 30. septembrim trīs reisos autobuss iebrauks līdz mazdārziņu rajoniem "Alieši" un "Celtnieks". Minētās izmaiņas tiks nodrošinātas ar Valkas novada pašvaldības līdzfinansējumu.
Reģionālās nozīmes autobusu maršrutā nr. 6614 Valka–Omuļu skola no šī gada 1. maija līdz 30. jūnijam autobuss ceturtdienās no Valkas autoostas izbrauks plkst. 9.50 un 15.45, savukārt no pieturas “Brīdaga” izbrauks plkst. 11.20 un plkst. 17.15. Balstoties uz maija pasažieru plūsmas rādītājiem maršrutā pašvaldība var lemt par eksperimentālo reisu finansēšanu līdz šī gada 30. septembrim.
Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 3003 Autoosta–Lauktehnika–Autoosta no šī gada 1. maija līdz 30. septembrim autobuss trīs reisos no Valkas autoostas iebrauks mazdārziņu rajonos “Alieši” un “Celtnieks” - darbadienās (no pirmdienas līdz piektdienai) rīta reisā plkst. 8.50, piektdienās vakara reisā plkst. 16.10 un vakara reisā plkst. 16.27 no pirmdienas līdz ceturtdienai. Vasaras sezonā autobuss brauks šādā maršrutā: Kultūras nams - Mikrorajons - Mazdārziņi "Alieši", "Celtnieks" - Mikrorajons - Kultūras nams.
Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina SIA “VTU Valmiera”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Valkas novada pašvaldību.
Aicinām pasažierus sekot līdzi aktuālajai informācijai un jaunajiem kustības sarakstiem reģionālo autobusu pieturās, autoostās, ATD mājaslapā un pārvadātāju informācijas kanālos, kā arī portāla 1188.lv sadaļā “Satiksme”.