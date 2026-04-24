Trilleris Jelgavā: nepilngadīgais ar "BMW" bēg no policijas
Foto: Shutterstock
Policija vairākkārt prasīja jaunieti apturēt transportlīdzekli, bet viņš turpināja agresīvu braucienu.
112

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

Ceturtdien Jelgavā aizturēts kāds nepilngadīgais, kurš ar automašīnu "BMW" bēga no policijas, informēja Valsts policijā.

Neilgi pirms plkst. 17 Jelgavā tika fiksēts kāds 2011. gadā dzimis jaunietis, kurš bez tiesībām vadīja "BMW" markas automašīnu. Policija vairākkārt prasīja jaunieti apturēt transportlīdzekli, bet viņš turpināja agresīvu braucienu, neievērojot ceļa zīmju un luksofora signālu prasības, kā arī pārkāpjot atļauto braukšanas ātrumu.

Policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess. Jau ziņots, ka kopumā 24 stundu laikā ceļu satiksmes jomā policija fiksējusi 453 administratīvos pārkāpumus, tostarp 172 par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Tēmas

SadursmeJelgavaBMWValsts policija112

