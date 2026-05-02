Autovadītāju ievērībai: Alūksnē 2. un 9. maijā būs satiksmes ierobežojumi
2. maija pasākuma "Bānīša kauss 2026 jeb Apsteidz tvaiku" un 9. maija pavasara gadatirgus "Lielais svētku jampadracis Alūksnē" laikā vairākās Alūksnes ielās būs slēgta satiksme.
Pasākuma "Bānīša kauss 2026 jeb Apsteidz tvaiku" norises nodrošināšanai 2. maijā no pulksten 12.30 līdz 18.00 būs slēgta satiksme Jāņkalna ielā posmā no Tālavas ielas līdz Viestura ielai, Viestura ielā posmā no Jāņkalna ielas līdz Merķeļa ielai, Brīvības ielas posmā no Merķeļa ielas līdz Jāņkalna ielai.
Savukārt pavasara gadatirgus laikā 9. maijā no pulksten 5.00 līdz 16.00 būs slēgta satiksme Lielā Ezera ielā posmā no Pils ielas līdz Tirgotāju ielai, Tirgotāju ielā posmā no Lielā Ezera ielas līdz Dārza ielai, Dārza ielā posmā no Tirgotāju ielas līdz Helēnas ielai.
Aicina novada iedzīvotājus un pilsētas viesus savlaicīgi plānot maršrutus un rēķināties ar iespējamiem satiksmes ierobežojumiem.
Informāciju sagatavoja: Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele.