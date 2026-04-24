Pēc negadījuma, kurā cieta jaunietis, Talsu novada pašvaldība vēršas pie iedzīvotājiem
Pēc notikuma, kurā cieta jaunietis, iedzerot nenosakāmu ķīmisku šķidrumu, Talsu novada pašvaldība aicina bērnu un jauniešu vecākus, izglītības iestāžu darbiniekus un sabiedrību kopumā vērst pastiprinātu uzmanību uz bērnu un jauniešu drošību.
Pievērst uzmanību tam, ko jaunieši ņem līdzi uz skolu, ko iegādājas tirdzniecības vietās un kā pavada brīvo laiku.
Arvien biežāk novērojamas bīstamas tendences, ka skolēni, neapzinoties sekas, var nodarīt smagus veselības bojājumus.
Jaunieši eksperimentē ar ķīmiskām vielām, izgatavo spridzekļus, lieto nezināmas izcelsmes šķidrumus, nepārliecinās par dzērienu saturu, lieto nepiemērotus medikamentus, kā arī rīkojas pārgalvīgi, izmantojot dažādus transporta līdzekļus. Šāda rīcība var radīt nopietnus veselības traucējumus un apdraudēt dzīvību.
Tāpat svarīgi ir dzert tikai no savas pudeles, nekādā gadījumā nedrīkst dzert no svešām pudelēm un ēst citiem paredzēto ēdienu!
Aicinām būt vērīgiem, runāt ar bērniem par riskiem un sekām, kā arī nekavējoties reaģēt uz aizdomīgām situācijām. Sargāsim sevi un citus!
Autors: Inga Priede, Administratīvā departamenta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja