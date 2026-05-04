Madonai 100! Gaidāma daudzveidīga un aizraujoša svētku programma
2026. gada 7. jūnijā Madonas pilsēta svinēs 100. jubileju, un svētki norisināsies četru dienu garumā no 4. līdz 7. jūnijam.
Iedzīvotājiem un viesiem tiks piedāvāta plaša, daudzveidīga un bezmaksas kultūras programma, kas izcels pilsētas vēsturi, radošumu un kopienas spēku.
Madonas simtgade būs ne tikai svētki pilsētai, bet arī iespēja ikvienam kļūt par daļu no tās stāsta. Aicina iedzīvotājus, viesus, radošos prātus, uzņēmējus un kopienas aktīvistus iesaistīties, dalīties savās atmiņās un piedzīvot četras dienas, kas izcels Madonas spēku un daudzveidību.
Sekot svētku programmai iespējams Madonas pašvaldības mājaslapā un sociālajos tīklos.
Informāciju sagatavoja: Visit Madona