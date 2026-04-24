Rīgā atklāta piemiņas plāksne latviešu dzejniekam Aleksandram Čakam.
Rīgā atklāta piemiņas plāksne latviešu dzejniekam Aleksandram Čakam
Ceturtdien Rīgā, Brīvības ielā 68, atklāta mākslinieka Jāņa Strupuļa veidota piemiņas plāksne latviešu dzejniekam Aleksandram Čakam.
Plāksne iezīmē vietu, kur 1950. gadā pēc pratināšanas Komunistiskās partijas Centrālajā komitejā Čaks sajuties slikti un iegriezies atpūsties pie Mildas Grīnfeldes. Pēc trim nedēļām - 1950. gada 8. februārī - viņš šajā dzīvoklī mira.
2025. gadā apritēja 75 gadi kopš dzejnieka nāves. Plāksnes idejas autors ir mākslinieks Jānis Strupulis, bet plāksni izgatavota SIA "Akmens apstrādes centrs". Projekts īstenots ar pašvaldības atbalstu.