Rīgā atklāta piemiņas plāksne latviešu dzejniekam Aleksandram Čakam
Rīgā atklāta piemiņas plāksne latviešu dzejniekam Aleksandram Čakam. Publicitātes foto

Rīgā atklāta piemiņas plāksne latviešu dzejniekam Aleksandram Čakam

Ceturtdien Rīgā, Brīvības ielā 68, atklāta mākslinieka Jāņa Strupuļa veidota piemiņas plāksne latviešu dzejniekam Aleksandram Čakam.

Rīgā atklāta piemiņas plāksne latviešu dzejniekam ...

Plāksne iezīmē vietu, kur 1950. gadā pēc pratināšanas Komunistiskās partijas Centrālajā komitejā Čaks sajuties slikti un iegriezies atpūsties pie Mildas Grīnfeldes. Pēc trim nedēļām - 1950. gada 8. februārī - viņš šajā dzīvoklī mira.

Rīgā atklāta piemiņas plāksne latviešu dzejniekam Aleksandram Čakam. Publicitātes foto
Rīgā atklāta piemiņas plāksne latviešu dzejniekam Aleksandram Čakam. Publicitātes foto

2025. gadā apritēja 75 gadi kopš dzejnieka nāves. Plāksnes idejas autors ir mākslinieks Jānis Strupulis, bet plāksni izgatavota SIA "Akmens apstrādes centrs". Projekts īstenots ar pašvaldības atbalstu.

