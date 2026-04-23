Andrejs Neilands (foto: Valsts policija)
Šodien 21:35
Meklē Andreju Neilandu, kurš 19. aprīļa vakarā izgāja no mājām Rīgā un pazuda
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1968. gadā dzimušo Andreju Neilandu.
Vīrietis šā gada 19. aprīlī ap pulksten 18.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rīgā, Dzelzavas ielā, un līdz šim brīdim nav sniedzis par sevi ziņas.
Pazīmes: augums 190 cm, bija ģērbies melnā virsjakā, tumšās biksēs. Ikdienā lieto brilles, ar vienu aci redz sliktāk (nedaudz piemiedz). Virs deguna pieres daļā rēta.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!