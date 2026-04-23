Par Daugavpils pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku iecelts speciālists ar pieredzi Valsts policijā
Ceturtdien par Daugavpils pašvaldības policijas priekšnieka vietnieku iecelts speciālists ar pieredzi Valsts policijā Ritvars Širins, informēja pilsētas pašvaldība.
Lēmums pieņemts pēc konkursa, kurā kopumā bija pieteikušies pieci pretendenti. Konkursa gaitā izvērtēta kandidātu profesionālā pieredze, izglītība un atbilstība amata prasībām. Daugavpils pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka amata kandidātu darba grupa par piemērotāko atzina Širinu.
Širins ir absolvējis Latvijas Policijas akadēmiju un biznesa institūtu "Rimpak Livonija", kur ieguvis jurista kvalifikāciju. Viņam ir 33 gadu darba pieredze VP, tostarp vairāk nekā 20 gadu pieredze vadošos amatos. Speciālista profesionālajā darbībā esot uzkrāta pieredze dienesta darba organizēšanā, personāla vadībā, normatīvo aktu piemērošanā un sabiedriskās drošības nodrošināšanā.
Karjeras laikā Širins regulāri pilnveidojis zināšanas, iegūstot papildu izglītību un piedaloties profesionālajās apmācībās. Pašvaldība uzsver, ka jaunā priekšnieka vietnieka pieredze un kompetence stiprinās pašvaldības policijas darbu un veicinās sabiedriskās kārtības un drošības uzlabošanu pilsētā.