“Vecie krabji” atkal pulcējas Lēdurgā: disko nakts aizvadīta ar pilnu jaudu
Lēdurgā notikušais “Veco krabju salidojums 2” apvienoja disko klasiku un mūsdienu hītus, ekspozīciju “Disko evolūcija” un pieredzes apmaiņu starp dīdžejiem. Veiksmīgā pasākuma noslēgumā tika izziņota nākamā Disko nakts – 2027. gada 17. aprīlis.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, pasākumā skanēja gan mūsdienu hīti, gan vecie labie gabali – jebkurai gaumei un vecumam. “Veco krabju salidojuma” laikā apmeklētājiem bija iespēja aplūkot arī ekspozīciju “Disko evolūcija”, kas bija izvietota Lēdurgas Kultūras nama pagrabstāvā. Savukārt otrajā dienā dīdžeji, atvelkot elpu pēc ballītes, savā starpā dalījās pieredzē un stāstos par to, uz kādām mūzikas iekārtām savulaik spēlēts un kādas gaismas izmantotas.
Pasākumā “Veco krabju salidojums 2” pie dīdžeju pultīm atgriezās ballīšu meistari – DJ Mar.EQ (Mareks Motte), LawRev (Lauris Motte) un GynarzWildz (Gunārs Vilde) no Lēdurgas, DJ Jaņķelis (Jānis Kalniņš), kāzu muzikantu aprindās labi zināmais Agris Bušs jeb DJ Bush, lentu spēles guru DJ Žoršs (Andris Upmalis), DJ RS (Rihards Skrebs) un DJ Andy (Andis Gerasimovs).
Par pasākuma gaismām rūpējās Markuss Motte.
Gandarīti par pasākuma veiksmīgo norisi un lieliskajām apmeklētāju atsauksmēm, klātesošie vienojās par nākamās Disko nakts norises datumu – 2027. gada 17. aprīli.