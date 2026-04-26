Rīgā neierastā veidā plāno mazināt plūdu risku
Mainoties klimatam, pieaug ne tikai vidējā temperatūra, bet arī nokrišņu daudzums, kas savukārt palielina dažādu plūdu riskus, tostarp lietus izraisītos plūdus. Šī ietekme ir īpaši izteikta lielpilsētās, kur ir ierobežota augsne, kas varētu uzsūkt lieko ūdeni. Tāpēc Rīgas pašvaldība ir sākusi īstenot zaļināšanas plānu, lai mazinātu plūdu risku un veicinātu dabā balstītas risinājumus, raksta Lsm.lv.
Eksperti, kas piedalījās Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) organizētajā konferencē, norādīja, ka šī gada sākums bija neparasts, jo Latvijā šogad izdevās izvairīties no pavasara plūdiem, kas parasti rodas sniega kušanas dēļ. LVĢMC eksperti atzīmēja, ka šogad bija rekordliels sniega daudzums, bet tā vienmērīgā kušana palīdzēja novērst plūdu draudus.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāve Liene Griķe informēja, ka līdz šī gada augustam plānots apstiprināt "Rīgas pilsētvides zaļināšanas plānu", kas paredz zaļās infrastruktūras attīstību. Šīs infrastruktūras ietvaros būs iekļauti ne tikai parki, meži un zālāji, bet arī dažādi pilsētvides elementi, piemēram, zaļie jumti, sienas un dārzi. Zaļās infrastruktūras uzlabošana palīdzēs uzsūkt lietus ūdeni, samazināt troksni, piesārņojumu un uzlabot iedzīvotāju fizisko un mentālo veselību.
Griķe uzsvēra, ka īpaši svarīga ir zaļā infrastruktūra Rīgas vēsturiskajā centrā, kur plūdu riski ir visaugstākie. Ar šo plānu Rīga cenšas samazināt klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi un veidot ilgtspējīgu pilsētvidi.
Šī iniciatīva ir svarīgs solis pretī drošākai un videi draudzīgākai pilsētai, kas būs labvēlīga ne tikai iedzīvotāju labklājībai, bet arī Rīgas ilgtermiņa attīstībai.