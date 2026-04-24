Kalētu senlietu krātuve kļūst par nozīmīgu kultūrvietu novadā
Kalētu senlietu krātuve, pārcēlusies uz jaunām telpām un jau piesaistījusi 217 apmeklētājus, kļuvusi par rosīgu vietas un Latvijas kultūras mantojuma centru ar izstādēm, tematiskām nodarbībām un gaidāmu pasākumu par Kalētu tautas tērpu. Krātuves attīstību nodrošinājis ELFLA atbalstīts projekts ar kopējo finansējumu 5562,72 eiro.
Kopš Kalētu senlietu krātuve apmeklētājiem vērusi durvis jaunajās telpās, to apmeklējuši jau 217 interesenti. Krātuves materiāli saistoši bijuši ne tikai vietējiem iedzīvotājiem, bet arī dažādu Latvijas novadu ļaudīm, un ārzemju viesiem, vēsta Dienvidkurzemes novada pašvaldība.
Līdz šim senlietu krātuvē notikuši arī vairāki pasākumi – “Muzeju nakts” pasākumā apmeklētāji varēja apskatīt krātuves ekspozīcijas, pārbaudīt savas zināšanas un erudīciju viktorīnā par Kalētu vēsturi un senlietu krātuvē esošajām vēstures liecībām. Pasākumā “Kokle cauri gadsimta griežiem” bija iespēja iepazīt kokli, tās vēsturi un nozīmi latviešu kultūrā, kā arī apgūt kokles spēles pamatiemaņas, bet Ziemassvētku laikā senlietu krātuvē bija skatāma seno eglīšu rotājumu un apsveikumu kartīšu izstāde.
Lai turpinātu iepazīstināt ar Kalētu puses vēsturi, 8. maijā Kalētu senlietu krātuves telpās ikviens interesents aicināts iepazīt Kalētu tautas tērpu gan aplūkojot to klātienē, gan klausoties biedrības “Duvzare” pārstāves Agneses Pinkovskas stāstījumu.
Kalētu senlietu krātuves uzglabāšanas un eksponēšanas inventārs iegādāts biedrībai “Kalētu vietējās iniciatīvas grupa” īstenojot Vietējās rīcības grupas BDR ” Liepājas rajona partnerība” iesniegto projektu “Kalētu Senlietu krātuves materiālu sistematizēšana un uzglabāšana”, kas īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.
Kopējais projekta finansējums – 5562,72 eiro, ELFLA līdzfinansējums 3782,65 eiro.