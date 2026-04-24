Frīda Siliņa nosvin 103. dzimšanas dienu
Šajā īpašajā dienā jubilāri sveikt devās Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa un Jaunpils un Viesatu pagastu pārvalde vadītāja Baiba Rasa.
Šādas vizītes vienmēr ir īpašs gods – satikt cilvēku, kurš savas dzīves laikā piedzīvojis tik daudz un sasniedzis tik cienījamu un skaistu dzīves gadu skaitu, ir patiesi aizkustinoši un nozīmīgi, informē Tukuma novada pašvaldība.
Frīdas kundze nāk no Slampes pagasta Praviņu ciema. Kara gados viņa kopā ar ģimeni devās bēgļu gaitās uz Talsu pusi, Vandzenes pagastu, bet vēlāk atgriezās Tukuma novadā un savu dzīvi cieši saistīja ar Jaunpili.
Jau no 1945. gada rudens viņa strādāja Irlavas slimnīcā, kur visa mūža garumā ar lielu atbildību un sirsnību veica dažādus pienākumus – gan kā pavāre, sanitāre un saimniecības māsa.
Šobrīd Frīdas kundze ir mīļi aprūpēta un sirsnīgi uzņemta meitas Elgas mājās Jaunpilī.
Lai katra diena Frīdas kundzei nes siltumu, mieru un sirsnību, ko viņa pati devusi citiem visa mūža garumā!