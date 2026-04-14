Virkne "Vienotības" līderu kopīgi atlido no Milānas
Iepriekšējās nedēļas izskaņā acīs iekrita kāda grūti nepamanāma sakritība – Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) vienlaikus piešķīra atvaļinājumus virknei savas ...
KNAB izvērtēs "Jaunās Vienotības" līderu dalību seminārā pie greznā Komo ezera Itālijā
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) , reaģējot uz portāla Jauns.lv informāciju, ir uzsācis pārbaudi par “Jaunās Vienotības” (JV) politiķu došanos uz Itāliju, kuras izdevumus, iespējams, seguši ārvalstu fondi.
Portāls "Jauns.lv" jau vēstīja, ka iepriekšējās nedēļas izskaņā acīs iekrita kāda grūti nepamanāma sakritība – Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) vienlaikus piešķīra atvaļinājumus virknei savas partijas valsts amatpersonu. Sākot interesēties par to, kas varētu būt iemesls šādai vēlmei (vai sakritībai?) vienlaikus doties īsā atpūtā, sākotnēji nebija it nekādu pavedienu. Taču drīz vien kļuva skaidrs – politiķi grupā manīti lidostā “Rīga”, dodoties Itālijas virzienā, lai baudītu pavasari pie gleznainā Komo ezera.
Konkrēti runa ir bija par sekojošām JV valsts amatpersonām: finanšu ministru Arvilu Ašeradenu, veselības ministru Hosamu Abu Meri, tieslietu ministri Inesi Lībiņu-Egneri, viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministru Raimondu Čudaru, kā arī Saeimas deputāti Ingu Bērziņu. Aculiecinieki fiksēja, ka kopā ar viņiem lidmašīnā kāpušas arī citas JV sejas, tostarp Vilnis Ķirsis, Saeimas deputāts Edmunds Jurēvics un izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde.
Svētdienas vakarā, kad ap pulksten 21.35 Rīgā nolaidās nacionālās lidsabiedrības “airBaltic” reiss no Milānas, visi 9. aprīlī vienkopus izlidojušie un atvaļinājumus saņēmušie JV valdes locekļi pa ielidošanas zāles durvīm ārā nāca viens pēc otra, cītīgi ieturot distanci.
Izrādījās, ka politiķi piedalījās Konrāda Adenauera fonda apmaksātā seminārā pie Komo ezera. Fonds neatklāj brauciena izmaksas un arī to, kādi politiskā spēka pārstāvji bija aicināti. Reaģējot uz portāla Jauns.lv nosūtītajiem jautājumiem par iespējamiem likumpārkāpumiem, KNAB ir apliecinājis, ka lietai ir pievērsta uzmanība: “KNAB ir uzsācis publiski izskanējušās informācijas izvērtēšanu. Līdz tās pabeigšanai KNAB atturas no plašākiem komentāriem.”