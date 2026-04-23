Daugavpilī uzstāda jaunus vides objektus
Dažādās pilsētas vietās tiek veidoti jauni apstādījumi un uzstādīti vides objekti, lai radītu sakoptu, vizuāli pievilcīgu un iedzīvotājiem draudzīgu vidi, informē Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde.
Jaunie vides objekti un apstādījumi paredzēti gan Centrā, gan pārējās apkaimēs. Tos plānots izvietot Rīgas un Alejas ielas krustojumā, Skulptūru skvērā, Jaunforštātes apkaimē un Lielā Stropu ezera pludmalē. Pēc pilsētas svētkiem pārmaiņas gaidāmas arī Vienības laukumā.
Iebraucot pilsētā no Rīgas puses, pie vides objekta “Kaija”, tiks izvietoti puķupodi, savukārt citviet esošie tiks atjaunoti. Vairāki jaunie vides objekti tiks papildināti ar puķu stādījumiem. Augu izvēlē ņemta vērā to piemērotība dažādām pilsētas vietām un spēja saglabāt pievilcību visas sezonas garumā.
Labiekārtošanas darbi tiek īstenoti pakāpeniski. Turpmākie darbi plānoti atbilstoši sezonai un pilsētas attīstības prioritātēm.
