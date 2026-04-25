Latvijas iedzīvotājiem būs pieejams finansiāls atbalsts jauna transportlīdzekļa iegādei
Ministru kabinets (MK) otrdien, 21. aprīlī, apstiprināja Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) izstrādāto atbalsta programmu iedzīvotājiem videi draudzīgu transportlīdzekļu iegādei. Jaunā programma piedāvā atbalstu elektromobiļu, ārēji lādējamu hibrīdauto un ūdeņraža automobiļu iegādei. Atbalsts būs pieejams dažādos apmēros atkarībā no transportlīdzekļa veida, kā arī vai iedzīvotājam ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis norādīja, ka elektromobiļi palīdz samazināt Latvijas atkarību no fosilajiem energoresursiem, izmantojot atjaunīgās enerģijas avotus. Tāpat īpaši liels atbalsts tiek piešķirts daudzbērnu ģimenēm, palielinot atbalsta apjomu atbilstoši bērnu skaitam. Programmas mērķis ir veicināt elektromobiļu un uzlādes infrastruktūras attīstību, sniedzot ģimenēm iespēju pārliecināties par videi draudzīgu transportlīdzekļu ekonomiskajiem ieguvumiem.
Programmas finansējums ir 40 miljoni eiro, un atbalsts būs pieejams līdz 2029. gada 31. decembrim, līdz tiek izsmelts finansējums. Atbalsta apmērs var sasniegt no 3000 līdz 9000 eiro, atkarībā no transportlīdzekļa veida un vai iedzīvotājam ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība. Papildu atbalsts līdz 1000 eiro tiek piešķirts par katru bērnu vairāk nekā trīs bērnu ģimenēs. Tāpat iedzīvotājiem, kas nodod veco iekšdedzes dzinēja automobili apstrādes uzņēmumam vai ziedo to Ukrainas bruņotajiem spēkiem, būs iespēja saņemt papildus 2000 eiro atbalstu.
Atbalsts būs pieejams arī lietotiem elektromobiļiem un ūdeņraža automobiļiem, ja automobiļa vecums nepārsniedz septiņus gadus un nobraukums ir mazāks par 150 000 kilometriem.
Sīkāka informācija par programmu un pieteikšanās kārtību būs pieejama SIA “Vides investīciju fonds” mājaslapā.
KEM arī plāno trešo kārtu Modernizācijas fonda atbalsta programmā, kas paredz atbalstu uzņēmējiem, pašvaldībām un valsts iestādēm elektromobiļu iegādei un uzlādes infrastruktūras izveidei.