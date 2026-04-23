Nakts aizsegā un ar kapuci galvā - pie Ķengaraga veikala jau atkal uzdarbojies ziedu zaglis. VIDEO
Ķengaragā pie kāda auto rezerves daļu veikala jau atkal nofenderēti ziedi. Garnadzis zādzību pastrādāja plkst. 4.00 no rīta, un, mēģinot slēpt seju, galvā bija uzvilcis kapuci.
Veikala vadība raidījumam "Degpunktā" norāda, ka atraitnītes pie veikala tiek stādītas katru gadu un katru gadu tās aiznes mājās kāds Ķengaraga iedzīvotājs. Garnadžiem pat netraucē pie veikala izliktās novērošanas kameras.
Šoreiz zaglis plkst. 4.00 no rīta atbrauca ar riteni, bija tērpies kapucē un uz riteņa nozieguma vietu arī pameta. Bet aizvadītajā gadā ziedus uz mājām aizstiepa divas sirmgalves - novērošanas kamerā bija redzams, ka divas tantiņas pienāk pie veikala – kamēr viena vaktē apkārt notiekošo, otra krāmē somā ziedus.
Veikala vadība ironizē, ka ziediem būšot jāliek klāt elektrība: "Mēs smējāmies, ka jāliek ar elektrību klāt. Ja pieliktu klāt pie elektrības, tad varbūt kādu atturētu." Jāpiemin, ka zādzības iemesls nav zināms, jo ziedu vērtība esot ļoti neliela.
Jau ziņots, ka aizvadītajā gadā daudzus sadusmoja kādas garnadzes darbības Teikas mikrorajonā. Negodprātīgā rīcība notika ap pusdiviem naktī Ropažu ielā. Video redzams, ka sieviete zeltītā virsjakā sākotnēji it kā neieinteresēti paslīd garām savam galamērķim, pie reizes izpētot, vai viņas darbībām nebūs aculiecinieki. Kad gaiss tīrs, viņa metas pie puķu dobes, un, nervozi skatoties te uz vienu, te otru pusi metas plūkt vienu ziedu pēc otra. Kad dobe patmatīgi izretināta, viņa žiglā solī pamet nozieguma vietu, lai dotos Brīvības ielas virzienā.