Liepājā dienesta viesnīcā atklāta slepena filmēšana dušās; vīrietim piespriests 350 eiro sods
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Liepājas akadēmijas dienesta viesnīcā, kur nesen tika atklāta slepena filmēšana dušā un saņemti draudi studentēm, tagad ir veiktas drošības uzlabošanas. Tiek nodalīts stāvs, kurā tagad uzturas tikai studenti, un tiek uzstādīti piekļuves čipi, lai nodrošinātu lielāku drošību. Tāpat vīrietim, kurš filmēja dušās, piešķirts administratīvais sods – 350 eiro, ziņo Latvijas Televīzija.
Studenti, kas dzīvo viesnīcā "Liepu hostelis", norāda, ka daļa no viņiem jūtas drošāk, taču citi plāno mainīt savu dzīvesvietu. Kopumā viesnīcā šobrīd uzturas ap 80 jaunieši, un incidenta laikā tika konstatēts, ka telpās ir bijuši dzēruši cilvēki, kas rada traucējumus.
Marta beigās medijos parādījās ziņas par incidentu, kad kāda meitene, mazgājoties dušā, pamanīja noslēptu telefonu ar ieslēgtu kameru. Pēc tam tika atklāts, ka vairākas studentēm ir saņēmušas draudus, kas radījušas bažas par viņu drošību. RTU Liepājas akadēmijas direktora pienākumu izpildītājs Armands Dejus norādīja, ka pēc studentu sūdzībām tiek meklēti risinājumi, un daļa studentu izrādījuši interesi par iespējām pārcelties uz citām telpām.
Valsts policija ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu pret vīrieti, kurš filmēja studentu dušās, un tam piemērots 350 eiro naudas sods par seksuālu uzmākšanos.
Viesnīcas apsaimniekotājs, "O.A.G. Projekti", uzsvēra, ka tiek pievērsta lielāka uzmanība drošībai un tiek uzstādīti jauni piekļuves mehānismi, taču par puiku un meiteņu nodalīšanu vēl ir jāveic nepieciešamie remontdarbi. Tiek apsvērta arī iespēja paplašināt Jūrniecības koledžas dienesta viesnīcu, taču tas nav plānots tuvākajā laikā.
Liepājas mākslas, mūzikas un dizaina vidusskola norāda, ka šī viesnīca nav ieteicama tās audzēkņiem, jo pārvaldītājiem nav bijusi rīcība, lai risinātu drošības problēmas. Tomēr, tuvojoties mācību gada beigām, studenti "Liepu hostelī" vēl nav mainījuši savu dzīvesvietu.