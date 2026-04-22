Izstāde “Slavenību tērpi” Modes muzejā
Modes muzejā apskatāma izstāde “Slavenību tērpi” – izstāde, kas vienlaikus ir gan Modes muzeja 10 gadu jubilejas ieskandināšana, gan arī ...
FOTO: Modes muzejā atklāta izstāde "Slavenību tērpi" - apskati zvaigžņu stilu
No 24. aprīļa Modes muzejā būs apskatāma jauna izstāde – “Slavenību tērpi”. Šī izstāde ir ne tikai lielisks veids, kā svinēt muzeja 10 gadu jubileju, bet arī īpašs veltījums ilgajam darbam pie muzeja krājuma veidošanas.
Izstādē būs iespēja aplūkot ikoniskas slavenību drēbes, kas kļuvušas par modes simboliem un atspoguļo pasaules slavenību unikālo stilu. Šis notikums piedāvā apmeklētājiem iespēju iepazīties ar modes vēsturi un tās saikni ar slavenību dzīvesveidu.
Modes muzejs ar šo izstādi aicina ikvienu apmeklētāju iepazīt 10 gadu darbu, kas ieguldīts muzeja kolekcijas veidošanā, un novērtēt modes pasaules ietekmi uz sabiedrību un kultūru.