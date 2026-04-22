Sabiedrība
Šodien 17:56
"Eurostat": Latvijā ceturtajā ceturksnī bijis mazāks valsts parāda kāpums nekā ES vidēji
Latvijā pērn ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar attiecīgo laika periodu pirms gada bijis mazāks vispārējās valdības parāda kāpums attiecībā pret iekšzemes kopproduktu (IKP) nekā Eiropas Savienībā (ES) vidēji, liecina trešdien publiskotie ES statistikas pārvaldes "Eurostat" dati.
Latvijā, tāpat kā Igaunijā un Nīderlandē, ceturtajā ceturksnī gada izteiksmē valdības parāds pieauga par 0,6 procentpunktiem.
Vispārējās valdības parāds ceturtajā ceturksnī palielinājies 19 ES valstīs, bet straujākais kāpums bijis Somijā (+6,2 procentpunkti), Bulgārijā (+6 procentpunkti), Polijā (+4,8 procentpunkti) un Rumānijā (+4,5 procentpunkti).
Tikmēr lielākais kritums reģistrēts Grieķijā (-8 procentpunkti), Kiprā (-7,7 procentpunkti), Īrijā (-5,4 procentpunkti) un Portugālē (-3,8 procentpunkti).
Lietuvā vispārējais valdības parāds pieaudzis par 1,5 procentpunktiem.
ES vidēji kāpums bijis viens procentpunkts, bet eirozonā pieaugums bijis 0,8 procentpunkti.