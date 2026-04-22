Operas vēsturiskajā ēkā iemūrēta liecība nākamajām paaudzēm
FOTO: Latvijas Nacionālās operas foajē iemūrēta laika kapsula
Aizvadītajā nedēļā Latvijas Nacionālās operas vēsturiskās ēkas foajē grīdā tika iemūrēta kapsula, kas sniegs liecības nākamajām paaudzēm par šajā sezonā notiekošo apjomīgo rekonstrukciju un cilvēkiem, kas to īsteno.
Kapsulas iemūrēšana notika par godu nozīmīgam būvniecības posmam – operas foajē tiek ieklāts vēsturiskajam interjeram atbilstošs ornamentēts grīdas segums, izceļot teātra ēkas unikālo raksturu.
Kamēr operas namā ar Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības fonda finansējumu turpinās energoefektivitātes uzlabošanas darbi, foajē grīdas atjaunošana tiek īstenota ar nozīmīgu privāto ziedotāju atbalstu, par kura piesaisti rūpējas Latvijas Nacionālās operas ģilde un Latvijas Nacionālās operas fonds.
Foajē grīdas zīmējumu, kurš būs unikāls tikai Latvijas Nacionālajai operai, ir veidojusi arhitekte Liesma Markova. Dekoratīvās flīzes tika ražotas Lielbritānijā un jau ir piegādātas Latvijas Nacionālajai operai. Grīdas rekonstrukciju veic SIA Pillar Contractor.