Attēlos redzamā persona tiek turēata aizdomās par miesas bojājumu nodarīšanu kādai personai autobusa pieturā.
112
Šodien 13:44
Aizdomās par miesas bojājumu nodarīšanu tiek meklēts attēlos redzamais vīrietis
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas meklē attēlos redzamo personu, kurš tiek turēts aizdomās par miesas bojājumu nodarīšanu kādai personai Tilta ielā, sabiedriskā transporta pieturā.
"Ja Jūsu rīcībā ir jebkāda informācija, kas varētu sekmēt šīs personas noskaidrošanu, aicinām sazināties ar Valsts policiju pa tālruņa numuru 67086472 vai 112!" aicina Valsts policija.
