Pirmo reizi Madonā notiks festivāls blūza, R&B un roka noskaņās
2026. gada 3. jūlijā Madonā, Saieta laukumā pirmo reizi notiks festivāls blūza, R&B un roka noskaņās.
Festivālā uzstāsies Ivars Pētersons ar grupu "Petersons Band". Ivars Pētersons ir rokenrola mūziķis – dziedātājs, ģitārists un dziesmu autors, kurš jau vairāk kā 35 gadus izpilda pagājušā gadsimta 50.-60. gadu dziesmas angļu valodā. Viņš bieži tiek dēvēts par latviešu Elvisu, jo radošajā darbībā liela loma ir bijusi Elvisa Preslija mūzikai. Koncerta muzikālo pavadījumu nodrošinās muzikālā apvienība "Petersons Band".
Blūza koncertu sniegs slavenākā Latvijas blūza grupa Latvian Blues Band. Grupa pastāv kopš 2000. gada un ir uzkrājusi lielu pieredzi, uzstājoties kopā ar vairāk kā 200 dažādākajiem blūza māksliniekiem no visas pasaules. Viņi šobrīd tiek uzskatīti par vienu no labākajiem blūza ansambļiem Eiropā. Latvian Blues Band repertuārs ir ļoti plašs un dažāds un grupas uzstāšanās vienmēr ir aizraujošas un oriģinālas ar publikas iesaistīšanu koncerta gaitā.
Festivālā tiks izpildīta arī dziedātājas Aijas Andrejevas un latviešu džezfanka grupas "Very Cool People" programma "Vudstokas renesanse", kas ir veltījums leģendām, kuras atstājušas neizdzēšamu iespaidu uz 20. un 21. gadsimta mūziku - gan roku un džezu, gan mūsdienu klasisko mūziku. Šajā koncertprogrammā Aija Andrejeva un "Very Cool People" klausītājiem piedāvās labākos Dženisas Džoplinas, Džimija Hendriksa un Džima Morisona skaņdarbus jaunā, mūsdienīgā un aizraujošā skanējumā.
Īpašais festivāla viesis - ģitārists, dziedātājs un dziesmu autors Entonijs Basso (Anthony Basso) no Itālijas. Viens no interesantākajiem talantiem uz mūsdienu starptautiskās rokblūza mūzikas skatuves. Entonijs ir izveidojis savu atpazīstamo skanējumu, kam raksturīgs spēcīgā rokblūza sajaukums ar fanka, soula un kantrimūzikas ietekmēm, kas raksturīgas 70. gadu grupām.