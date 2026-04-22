Dienvidkurzemes novadā sākta Sosnovska latvāņa ierobežošana
Dienvidkurzemes novadā sākti mērķtiecīgi pasākumi Sosnovska latvāņa ierobežošanai, apstiprinot 2026.–2030. gada organizatorisko plānu un noslēdzot līgumu ar ZS “Albrekši” selektīvu herbicīdu apstrādei un teritoriju apsekošanai. Šosezon prioritāri darbi plānoti ap 40 ha pašvaldības zemēs, īpaši Grobiņas, Durbes, Dunalkas un Gaviezes pagastos.
Šī gada 29. janvārī Dienvidkurzemes novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 2 “Par Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskā plāna Dienvidkurzemes novadā 2026. - 2030. gadam apstiprināšanu”.
Lai nodrošinātu plānā paredzēto pasākumu īstenošanu, šā gada aprīlī Dienvidkurzemes novada pašvaldības Komunālā pārvalde organizēja cenu aptauju latvāņu ierobežošanas darbu veikšanai. Rezultātā līgums noslēgts ar zemnieku saimniecību “Albrekši”, kas veiks latvāņu apstrādi ar selektīvās iedarbības herbicīdiem un teritoriju apsekošanu.
2026. gadā Dienvidkurzemes novadā latvāņu ierobežošanas darbus plānots veikt pašvaldībai piederošajās zemēs aptuveni 40 hektāru platībā. Par prioritārajām teritorijām šajā sezonā noteiktas ar latvāni visvairāk invadētās teritorijas Grobiņas, Durbes, Dunalkas un Gaviezes pagastos. Pašvaldība ir apzinājusi un aktualizējusi invadēto teritoriju sarakstu, uz kuru pamata arī noteiktas šī gada prioritātes.