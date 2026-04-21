Alūksnē aiztur stiprā reibumā esošu vīrieti par draudiem nošaut dzīvesbiedri un policistus
Alūksnē pirmdien aizturēts 1970. gadā dzimis vīrietis, kurš 3,2 promiļu stiprā alkohola reibumā un mazgadīgu bērnu klātbūtnē ar šaujamierocim līdzīgu priekšmetu draudējis nošaut savu dzīvesbiedri, bet vēlāk draudus izteicis arī Valsts policijas (VP) amatpersonām.
Informācija par vardarbības incidentu ģimenē kādā dzīvesvietā Alūksnē tika saņemta pirmdien, 20. aprīlī, plkst. 15.09. Sākotnējā informācija liecināja, ka vīrietis mazgadīgu bērnu klātbūtnē pavērsis šaujamierocim līdzīgu priekšmetu pret savu dzīvesbiedri un izteicis draudus viņu nošaut. Sievietei izdevies izkļūt no dzīvokļa un izsaukt palīdzību, kamēr mājoklī palikuši divi mazgadīgi bērni.
VP amatpersonām ierodoties notikuma vietā, vīrietis reaģējis agresīvi, pavēršot šaujamierocim līdzīgo priekšmetu arī likumsargu virzienā un izsakot draudus to pielietot, lai nodarītu fizisku kaitējumu. Neskatoties uz bīstamo situāciju, policisti personu veiksmīgi aizturēja. Notikuma vietā izņemts ierocis.
Aizturētais vīrietis notikuma brīdī atradies 3,2 promiļu alkohola reibumā. Šobrīd tiek lemts par drošības līdzekļa piemērošanu. Par notikušo sākts kriminālprocess par draudiem izdarīt slepkavību, un izmeklēšana lietā turpinās. VP atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.