Uzsākta Latvijas Universitātes galvenās ēkas atjaunošana
Latvijas Universitāte (LU) spērusi nozīmīgu soli savas vēsturiskās infrastruktūras attīstībā – sākta galvenās ēkas Rīgā, Raiņa bulvārī 19 atjaunošana. Tās gaitā tiks uzlabota ēkas energoefektivitāte, vienlaikus saglabājot tās kultūrvēsturisko vērtību, jo ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.
“Šogad Universitātes vēsturiskā ēka piedzīvos ilgi gaidītu atjaunošanu. Tā nav tikai administrācijas un vairāku LU fakultāšu darba un studiju vieta – šeit katru gadu izlaidumos diplomus saņem vairāk nekā 4000 absolventu, notiek nozīmīgi studiju, zinātnes un kultūras pasākumi. Šī ēka ir nozīmīga ne tikai Universitātei, bet arī visai Latvijai, tāpēc mums ir svarīgi, lai, saglabājot tās vēsturisko raksturu, mēs vienlaikus radītu mūsdienīgu vidi, kas kalpos vēl nākamajām paaudzēm,” uzsver LU rektors prof. Gundars Bērziņš.
Projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Latvijas Universitātes ēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā” notiek saskaņā ar LU Nekustamo īpašumu attīstības plānu. Tā izmaksas ir 4,8 miljoni eiro. Būtisku atbalstu nodrošina Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII), kas līdzfinansē projektu 3,4 miljonu eiro apmērā jeb aptuveni 70% no attiecināmajām izmaksām. Savukārt LU ieguldījums projektā ir 1,4 miljoni eiro.
Apjomīgākā darbu daļa – vēsturisko logu, durvju un vitrāžu nomaiņa un restaurācija – uzticēta Polijas uzņēmumam "GN-Knit Sp. z o.o.". Šie darbi ir īpaši nozīmīgi, jo tie tieši ietekmē gan ēkas energoefektivitāti, gan tās arhitektonisko veidolu. Savukārt pārsegumu siltināšanu un virsgaismas logu hermetizēšanu veic pašmāju uzņēmums "SIA Māju būvniecība", nodrošinot papildu siltuma zudumu samazinājumu. Būvuzraudzību objektā nodrošina "SIA JURĒVIČS UN PARTNERI".
Pēc atjaunošanas pabeigšanas 2028. gada sākumā plānots panākt nozīmīgu vides ieguvumu – siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināsies vismaz par 52,3 tonnām CO₂ gadā. Vienlaikus būtiski samazināsies arī apkures enerģijas patēriņš, nepārsniedzot 77,46 kWh/m² gadā, kas ļaus ēku uzturēt ievērojami efektīvāk un ekonomiskāk.