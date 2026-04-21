Diennakts laikā Latvijā dzēsti 27 kūlas ugunsgrēki
Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) iesaistījies 27 kūlas ugunsgrēku un viena meža ugunsgrēka dzēšanā, informēja dienests.
Platības ziņā lielākie kūlas ugunsgrēki dzēsti Kuldīgas novadā, kur kūla dega četru hektāru platībā, Jēkabpilī - trīs hektāru platībā, bet Cēsu novadā - viena hektāra platībā.
Ugunsdzēsēji 24 stundu laikā saņēma 64 izsaukumus - 39 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem 27 bija kūlas ugunsgrēki un viens meža ugunsgrēks, 17 uz glābšanas darbiem, bet vēl astoņi izsaukumi bija maldinājumi.
Pirmdien plkst. 21.11 saņemts izsaukums uz Ventspils ielu Rēzeknē, kur piecstāvu dzīvojamā mājā dega trīs balkoni deviņu kvadrātmetru platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās 20 cilvēki.
Plkst. 23.21 VUGD saņēma izsaukumu uz Ģimnāzijas ielu Cēsīs, kur četrstāvu dzīvojamās mājas ceturtā stāva balkonā dega dīvāns un sadzīves mantas desmit kvadrātmetru platībā. No ēkas pirms VUGD ierašanās evakuējās 13 cilvēki.