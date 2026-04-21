Jūras ērgļiem Durbē izšķīlies otrais cālis
Durbē esošajā jūras ērgļu ligzdā, kuras norises Latvijas Dabas fonds (LDF) translē videotiešraidē, pirmdienas, 20. aprīļa, vakarā izšķīlies otrais cālis.
Kā redzams ligzdas novērošanas kamerā, ērgļu pāris Milda un Zorro gādā par mazuļu barošanu. Zorro nodrošina ģimeni ar zivīm.
Kā vēstīts, pēc tiešraides vērotāju teiktā, šogad pirmais ērglēns izšķīlās vēl tumsā, bet pirmo reizi kamerā bijis redzams 18. aprīļa rītā plkst. 5.52.
Šosezon perēšanā apzinīgi iesaistījās arī tēviņš Zorro, kurš palīdzēja Mildai sildīt olas ligzdā, kā arī gādāja par ēdienu savai partnerei.
Šajā pavasarī ērgļu ligzdā bija izdētas divas olas.
Milda kopā ar tēviņu Zorro jeb Zori ir kopš 2024. gada aprīļa, jo aprīļa vidū pazuda iepriekšējais tēviņš Hugo. Aprīļa beigās, kad Milda bija prom, krauklis no ligzdas aiznesa abas olas, tādēļ 2024. gada sezona Durbes ligzdā bija neveiksmīga.
Pērn Durbes ligzdā izšķīlās un vecāki izbaroja divus jaunos putnus - Leo un Neo.
Kā vēstīts, jūras ērgļu mītne Kurzemē, Durbes novadā, ir vispopulārākais LDF tiešraides objekts. Ligzda atrodas vecas egles galotnē apmēram deviņstāvu mājas augstumā. Tiešraidē šī ligzda vērojama jau kopš 2015. gada. Jūras ērglim Durbertai, kas izšķīlās 2015. gadā, veltīta Imanta Bunkša sarakstīta grāmata "Brīnumola".