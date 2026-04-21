Sievieti no nāves Sarkandaugavā paglābj kaķis. Vīru, diemžēl, glābt neizdevās
Kāda Sarkandaugavas iedzīvotāja raidījumam "Degpunktā" atklāj, ka nakts vidū pamodusies no briesmīgiem kaķa bļāvieniem. Kā izrādās, tie viņu paglāba no drošas nāves.
Viņa pauž, ka situācija risinājās sekojoši: "Vīram bija mode pīpēt istabā, gultā. Viņš bija kopjams. Vienos naktī es iegāju istabā, viss bija kārtībā. Bet trijos naktī pamodos no tā, ka kaķis briesmīgi bļāva. Un tad dzirdēju tādu čirkstošu skaņu," pauž sieviete.
"Viss bija dūmos, skrēju ķert bļodu. [..] Man bija jau sagatavota [...] vienu reizi jau atnācu, kad cigarete dzisa nost. Es jau viņu brīdināju vienu reizi, otru reizi, trešo reizi. Bet viņš mani neklausīja un bļāva..." stāsta sieviete. Viņa norāda, ka noslāpēja liesmas saviem spēkiem, tomēr bija jau par vēlu - viņas vīrs bija nosmacis. Pēc gruzdēšanas apslāpēšanas sieviete sazinājās ar operatīvajiem dienestiem.
Viņa piebilst, ka sākotnēji viņai likās, ka nelaimē būs izdzisusi vēl kāda dzīvība, bet bažas, par laimi, neapstiprinājās. "Sākumā domāju, ka viena kaķene gājusi bojā, bet šodien atbraucām – viņa sēdēja dīvānā," saka sieviete.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus uzmanīgi apieties ar uguni - nesmēķēt telpās un mājoklī uzstādīt dūmu detektoru.