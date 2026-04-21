Robežsargi no Daugavas izņem 60 000 kontrabandas cigarešu
Piektdien, 17. aprīlī, robežsargi pārtrauca cigarešu nelikumīgu pārvietošanu pāri Latvijas - Baltkrievijas valsts robežai un no Daugavas upes izvilka plostu ar kontrabandas cigaretēm.
Veicot dienesta pienākumus, robežsargu norīkojums Krāslavas novada Piedrujas pagastā pamanīja aizdomīgu priekšmetu, kas peld pa Daugavas straumi. Izmantojot Valsts robežsardzes motorlaivu un apsekojot robežu pa upi, robežsargi konstatēja četrus melnā polietilēna plēvē ietītus taisnstūrveida iepakojumus. Pārbaudot tos, robežsargi konstatēja 60 000 cigaretes "NZ Gold" ar Baltkrievijas akcīzes markām.
Cigaretes pēc piekritības nodotas Valsts policijas amatpersonām, kuras uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas.
Jau ziņots, ka aizvadītajā nedēļā robežsargi no Daugavas upes izvilka divus plostu ar cigaretēm. Vienā gadījumā ar 66 120 cigaretēm "NZ Gold", otrā gadījumā – ar 62 060 cigaretēm "NZ Gold Superslim" ar Baltkrievijas akcīzes markām.