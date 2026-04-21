Krievijas graudaugu tranzīts caur Latviju pirmajā ceturksnī pieaudzis 2,7 reizes
Krievijas graudaugu tranzīts caur Latviju šogad pirmajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2025. gada pirmo ceturksni ir pieaudzis 2,7 reizes, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).
Tranzītā no Krievijas caur Latviju 2026. gada pirmajā ceturksnī pārvadātas 139 400 tonnas graudaugu produktu, kas ir 2,7 reizes vairāk nekā 2025. gada pirmajā ceturksnī, kad caur Latviju tranzītā pārvadāja 52 655 tonnas graudaugu.
No pirmajā ceturksnī tranzītā caur Latviju pārvadātajiem graudaugu produktiem 133 694 tonnas bija kvieši un kviešu un rudzu maisījums, 4493 tonnas - rapšu vai ripšu sēklas, 1146 tonnas - griķi, sāre un miežabrāļi, 40,7 tonnas - rīsi, 15 tonnas - graudu sorgo un 10,1 tonna - kukurūza.
Salīdzinot ar 2025. gada pirmo ceturksni, kviešu un kviešu un rudzu maisījuma tranzīts 2026. gada pirmajā ceturksnī pieaudzis 2,6 reizes, rapšu vai ripšu sēklu tranzīts pieaudzis 2,7 reizes, griķu, sāres un miežabrāļu pieaudzis 7,4 reizes, rīsu tranzīts samazinājies trīs reizes, bet kukurūzas tranzīts samazinājies četras reizes. Savukārt graudu sorgo 2025. gada pirmajā ceturksnī tranzītā caur Latviju netika vesti.
VID norāda, ka, ievērojot Ministru kabineta 2024. gada 5. marta noteikumos par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem noteikto konkrētu preču ievešanas aizliegumu, šogad un pagājušā gada attiecīgajā periodā graudaugu produkti no Krievijas nav importēti.
Jau ziņots, ka tranzītā no Krievijas caur Latviju 2025. gadā pārvadāta 673 491 tonna graudaugu produktu, kas ir 2,9 reizes mazāk nekā 2024. gadā, kad caur Latviju tranzītā pārvadāja 1,945 miljonus tonnu graudaugu.