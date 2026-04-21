Ijabs: Rietumiem jārēķinās ar ilgu Krievijas pretimstāvēšanu
Rietumiem ir jārēķinās ar ilgu Krievijas pretimstāvēšanu, intervijā pauda Eiropas Parlamenta deputāts, politologs Ivars Ijabs ("Latvijas attīstībai").
Pēc viņa paustā, diktators Vladimirs Putins pilnībā identificējas ar valsti. "Kā teica Krievijas Valsts domes priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins, ja nav Putina, nav Krievijas. Un tas ir ļoti bīstami. Putins savas varas saglabāšanai ir gatavs pazudināt visu pasauli, līdz ar to viņš ir reāli bīstams personāžs," uzskata Ijabs.
Gadījumā, ja pēkšņi Krievijas prezidents nomirtu, kaimiņvalstī, visticamāk, kādu mirkli būtu kolektīvā vadība, kāda bija pēc kādreizējā Padomju Savienības līdera Josifa Staļina nāves, domā eiroparlamentārietis.
Viņaprāt, Putins sistēmu ir izveidojis tā, ka viņš ir nevis viens no daudziem, bet stāv pāri visiem nesasniedzamā attālumā. Šajā kolektīvajā vadībā kādi mēģinās izsisties priekšgalā, uzskata politiķis.
Viņš domā, ka šādā scenārijā Krievija varētu kļūt saprātīgāka sarunās ar Ukrainu. "Kara sākšana tiešām bija Putina personīgā iniciatīva. Līdz ar to pēc Putina būtu jauna situācija, un arī no Eiropas puses sarunu risināšana ar Krieviju varētu būt reālistiskāka. Jo pašlaik Eiropā Putins tiek uzskatīts par masu slepkavu, kas viņš de facto arī ir," teica Ijabs.