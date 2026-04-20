"Tur ir bail iet!" Pēc avārijas Ogrē atkal aktualizējas jautājums par bīstamo krustojumu
Ogrē pie “Lidl” kārtējo reizi uzmanības centrā nonācis Rīgas ielas un Kalna prospekta krustojums, kur sestdien sadūrās divas “Opel” automašīnas. Trieciens bija tik spēcīgs, ka viens no spēkratiem apgāzās uz jumta, bet negadījumā cieta tā vadītājs.
Kā vēsta TV3 raidījums “Degpunktā”, iespējams, ka “Opel Mokka” šoferis veica kreiso pagriezienu, kad tajā ietriecās pretimbraucošs spēkrats. Šādu notikumu versiju pieļauj arī aculiecinieki, kuri apstājušies, lai vērotu, kā glābēji uz riteņiem atgriež apgāzušos automašīnu.
"Spriežot pēc visa, viena mašīna griezās Ogres virzienā, bet otra brauca briesmīgā ātrumā un nemanīja. Noteikti ātrums bija nenormāls, ka var šitā pa sānu un apgāzties uz jumta," stāsta vietējā iedzīvotāja.
Par to, kurš vainojams avārijā, būs jālemj likumsargiem. Viena no versijām liecina, ka gaišās krāsas “Opel” vadītājs, veicot kreiso pagriezienu, nav palaidis pretim braucošo auto. Taču iespējams arī, ka sadursme notika brīdī, kad manevrs tika veikts jau pie sarkanā luksofora signāla un kustību pie aizliedzošās gaismas turpināja “Opel Insignia”.
Valsts policijas pārstāve Līna Bagdone informē: "Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas "Opel Mokka" vadītājs, kurš ar gūtajām traumām tika nogādāts medicīnas iestādē. Par notikušo Valsts policija ir uzsākusi administratīvā pārkāpuma procesu un izmeklē negadījuma apstākļus."
Vietējā iedzīvotāja norāda, ka šis krustojums ir ļoti bīstams un haotisks, turklāt gājējiem, īpaši bērniem, pārvietošanās tur rada bailes.