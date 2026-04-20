Valsts svētku priekšvakarā Daugavpilī izskanēs garīgās mūzikas un gaismu uzvedums “Laimes flauta”
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienas priekšvakarā, 3. maijā, plkst. 21.00 Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas Romas katoļu baznīcā notiks koncertuzvedums “Laimes flauta”.
Kā informē Daugavpils pašvaldība, uzvedums iecerēts kā garīgas mūzikas un gaismu saspēle, kas Valsts svētku laikā aicinās klausītājus uz iekšēju mieru un pārdomām. Koncerts norisināsies mirkli pēc saulrieta, lai pilnībā atklātu gaismu scenogrāfijas ieceri.
Koncertuzvedumā piedalīsies dziedātāja un diriģente Aleksandra Špicberga ar vīru vokālo grupu, flautists Andis Klučnieks, ģitārists Vladimirs Kudrins, sitaminstrumentālists Elvijs Endelis un zēnu vokālā grupa “Puikas”. Programmas centrā ir vēstījums par cilvēka iekšējo meklējumu un garīgo cīņu tēma, ko atklās dažādu gadsimtu un tradīciju baznīcas dziedājumi spāņu, grieķu, armēņu, baznīcslāvu un latviešu valodās. Dziedājumi mijies ar instrumentālām skaņu gleznām, īpašu vietu atvēlot flautai.
Uzveduma gaismu dramaturģiju veidojis gaismu režisors Ivars Vācers, tērpus radījusi māksliniece Aljona Myalik, režisore un producente ir Māra Špicberga. “Aicinām Latvijas valsts svētku laikā rast laiku, lai gūtu garīgu stiprinājumu, kopības sajūtu un ierosmi tālākam darbam. Vairāk par visu šodien Latvijai nepieciešami garā stipri, vienoti ļaudis,” saka programmas režisore un producente Māra Špicberga.
“Laimes flauta” ir daļa no koncertu cikla “Laiks. Tu. Lūgšana”, kas Daugavpilī viesojas jau otro gadu. Pagājušajā gadā koncerts pulcēja pilnu baznīcu un saņēma klausītāju atzinību. Šogad programmā iekļauti arī Latvijā maz pazīstami opusi no Latīņamerikas, Spānijas un Āfrikas, tostarp Credo no flamenko mesas, kas tradicionāli tiek atskaņots improvizācijas formā.
Koncerts “Laimes flauta” norisināsies 3. maijā plkst. 21.00 Daugavpils Jaunavas Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas Romas katoļu baznīcā, A. Pumpura ielā 11A, Pasākumu atbalsta Daugavpils valstspilsētas pašvaldība un Daugavpils Dievmātes Romas katoļu draudze. Koncerts ir vienā daļā, tā ilgums 1 stunda 20 minūtes. Ieeja par ziedojumiem.