Brīvdienās aizturēti trīs nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātāji
Aizvadītās nedēļas nogalē, no 17.-19. aprīlim, par nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadāšanu robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām Rēzeknes, Ludzas un Krāslavas novados aizturēja trīs personas un no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas atturēja 17 personas.
Piektdien, 17. aprīlī, Valsts policijas amatpersonas, sniedzot atbalstu robežsargiem, Rēzeknes novada Kaunatas pagastā pārbaudei apturēja kādu Škoda markas automašīnu, kuru vadīja kāds trešo valstu pilsonis. Savukārt sestdien, 19. aprīlī, policisti Ludzas novada Rundēnu pagastā apturēja kādu Peugeot markas automašīnu, kuru vadīja Latvijas nepilsonis. Bet svētdien, 19. aprīlī, Krāslavas novadā policisti apturēja Mercedes Benz markas mikroautobusu ar pašrocīgi izveidotu plāksni “taxi” aiz vējstikla, kuru vadīja Igaunijas pilsonis. Konstatēts, ka Igaunijas pilsonis vadīja transportlīdzekli atradoties narkotisko vielu ietekmē. Pārbaudot automašīnas, konstatēts, ka vienā gadījumā salonā atrodas četras, otrā gadījumā – vēl četras un trešajā gadījumā – deviņas aziātiskas izcelsmes persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Pret pārvadātājiem uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 285. panta trešās1 daļas par personu nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā.
17 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Jau ziņots, ka aizvadītajā nedēļā robežsargi aizturēja četrus nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātājus, trīs no tiem aizturēti vienas diennakts laikā.
Valsts robežsardze atkārtoti aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi - par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likumpārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pat desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.