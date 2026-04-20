Otrdien saglabāsies saulains laiks.
Šodien 14:34
Otrdien saglabāsies saulains laiks
Otrdien visā Latvijā saglabāsies sauss un saulains laiks, prognozē sinoptiķi.
Gan naktī, gan dienā mākoņu būs maz, nav gaidāmi nokrišņi.
Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs -4..+1 grāds, piekrastē līdz +4 grādiem. Dienā gaiss iesils līdz +11..+14 grādiem, piekrastē - līdz +8..+10 grādiem.
Rīgā gaidāma sausa un saulaina otrdiena. Naktī pūtīs lēns ziemeļvējš un gaiss atdzisīs līdz +3 grādiem, piepilsētā - aptuveni līdz nulle grādiem. Dienā pūtīs mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra pakāpsies līdz +12 grādiem, pie jūras - līdz +9 grādiem.