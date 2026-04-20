Aicina steidzīgi ziedot asinis smagi slimajai ventspilniecei Zanei. "Situācija ir ļoti smaga, taču ir cerība!"
Ventspils Tehnikums aicina cilvēkus steidzīgi ziedot asinis sava kolēģa Jāņa Zālīša sievai Zanei, kas slimnīcā cīnās par savu veselību.
"Šobrīd mūsu kolēģim Jānim Zālītim un viņa ģimenei ir ļoti nepieciešams sabiedrības atbalsts. Jāņa sieva Zane smagi cīnās par veselību, un lai mēģinātu apsteigt laiku, šobrīd steidzami nepieciešamas O- un A- asins grupas asinis. Ja Tev ir iespēja palīdzēt, aicinām kļūt par donoru un ziedot asinis. Katrs ziedojums ir nozīmīgs!" aicina tehnikums.
Arī Jānis sociālajā vietnē "Facebook" dalījies ar ziņu, norādot, ka Zane ir brīnišķīga sieva un pasakaina divu bērnu mamma. "Situācija ir ļoti smaga, taču ir cerība un iespēja — nepieciešams tikai laiks," norāda Jānis.
"Laiku var sniegt ikviens, kurš var ziedot asinis. Īpaši nepieciešamas 0- un A grupas asinis, bet, protams, ļoti gaidīti ir arī citu asins grupu donori. Ja nesanāk to izdarīt šonedēļ vai nākamnedēļ, to var izdarīt arī aiznākamnedēļ."
Viņš norāda, ka nesen bija pie Zanes slimnīcā un nodeva viņai visus laba vēlējumus, kā arī pastāstīja par lielisko atsaucību asins ziedošanā. "Esam neizsakāmi pateicīgi ikvienam no jums par dāvāto iespēju iegūt laiku, kas nepieciešams, lai sagaidītu piemērotu donoru." Ar Valsts asinsdonora centra izbraukuma kalendāru iespējams iepazīties ŠEIT.