Valsts policija
112
Šodien 14:00
Ietriecas stāvošā "Tesla" un aizbēg; policija meklē attēlā redzamo vīrieti
Valsts policija lūdz iedzīvotāju palīdzību, lai noskaidrotu identitāti vīrietim, kurš Rīgā ar automašīnu "Mercedes-Benz Sprinter" ietriecies stāvošā "Tesla" spēkratā un aizbēdzis no ceļu satiksmes negadījuma vietas.
Kā informē Valsts policija, negadījums norisinājies 2025. gada 13. novembrī ap pulksten 16.11 Rīgā, Ūnijas ielā 6A.
Nenoskaidrots "Mercedes-Benz Sprinter" vadītājs uzbraucis stāvēšanai novietotam "Tesla" transportlīdzeklim, to sabojājot. Tā vietā, lai ziņotu par notikušo un uzņemtos atbildību, "Mercedes" šoferis ceļu satiksmes negadījuma vietu patvaļīgi pametis.
Saistībā ar notikušo Valsts policija skaidro attēlā redzamā vīrieša identitāti.
Likumsargi aicina rūpīgi aplūkot fotogrāfijā redzamo personu un atsaukties ikvienu, kurš viņu atpazīst vai zina viņa iespējamo atrašanās vietu. Informāciju var sniegt, zvanot policijai pa tālruņa numuriem 67829175 vai 26475015.