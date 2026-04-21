VIDEO: “Problēmas rodas, kad kāds salaiž dēlī procesu!” komunikācijas tehnoloģiju speciālists Jānis Bokta atklāti par to, cik uzticama ir mūsu valsts digitālā šķautne
Jānis Bokta VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrā (LVRTC) nostrādāja 12 gadus, un viņam kā Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares speciālistam ir virkne sakāmā par to, kas valstī notiek ar digitālo attīstību.
Vai risks palikt bez e-paraksta, kā tas ir nesen izskanējis, ir reāls? Jānis Bokta norāda – kopumā ar tehnoloģijām valstī viss ir kārtībā, bet procesos un rezultātos problēmu netrūkst.
Sarunā ar Jauns.lv bijušais LVRTC vadītājs, pievēršoties šobrīd aktuālajai e-paraksta tēmai, norāda: “Ja kādam grib atņemt strādājošu lietu un radīt kaut ko jaunu... tas liek uzdot jautājumus. Un šajā gadījumā tas precīzi tā arī notiek.”
Bokta ir skeptisks par Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) spēju radīt kaut ko jaunu šajā ziņā. Viņš arī prognozē, ka tāds satricinājums kā e-paraksta darbības apturēšana 1. janvārī esot ļoti maz ticama, nosacījumi to īsti neatļauj.
Un uzdevumu IKT jomā netrūkst. Starp tiem – ideja par e-maciņu, kas spētu saturēt virkni personai svarīgu dokumentu bez nepieciešamības nēsāt tos līdzi.
Taču daudz tuvāka aktualitāte ir parlamenta vēlēšanas šī gada oktobrī. Vai šīs iepriekšējās pašvaldību vēlēšanās par bēdīgi slavenām kļuvušās sistēmas, kurām pat Valsts prezidents stingri ieteica neuzticēt balsu skaitīšanu, ir iespējams kaut kā salāpīt?
“Mūsu valsts IKT nozarei ir visas nepieciešamās spējas nodrošināt, ka šis process digitāli notiek adekvāti. Taču runa ir par to, vai kaut kas netiek salaists dēlī. Jāsaprot, ka sistēma jau nebija vainīga, problēma bija procesā – kā tas tika organizēts un novadīts,” atminoties iepriekšējās pašvaldību vēlēšanas, saka Bokta.