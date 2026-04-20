Kratīšana Daugavpilī: policija kādā dzīvoklī atklāj prāvus nelegālā alkohola un kontrabandas cigarešu krājumus
Pārbaudot operatīvo informāciju, Valsts policija Daugavpilī kāda vīrieša dzīvesvietā uzgājusi un izņēmusi gandrīz 15 000 nelegālo cigarešu un aptuveni 55 litrus alkoholisko dzērienu bez akcīzes markām.
Cīnoties pret akcīzes preču nelikumīgu apriti, VP Dienvidlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas likumsargi iepriekš sākta kriminālprocesa ietvaros 8. aprīlī veica sankcionētu kratīšanu pie 1963. gadā dzimuša vīrieša.
Kratīšanas laikā personas dzīvesvietā atklāts ievērojams daudzums tabakas izstrādājumu un grādīgo dzērienu. Kopumā tika izņemtas 14 980 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām, tostarp 9800 "Winston", 4600 "Marlboro" un 580 "Rothmans" markas cigaretes. Tāpat amatpersonas atrada un konfiscēja aptuveni 55 litrus nelegālā alkohola.
Kā norāda policijā, aizturētais vīrietis jau iepriekš bija nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā.
Saistībā ar notikušo VP ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221.2 panta pirmās daļas – par nelikumīgu alkoholisko dzērienu ražošanu, glabāšanu vai pārvietošanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Pašlaik lietā turpinās izmeklēšana.
VP atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.