Pateicoties sunītei Ļaļai un atsaucīgiem policistiem, Rīgā no drošas nāves izglābts caurulē iekritis ezītis
Rīgā kāda ikdienišķa pastaiga ar suni pārvērtusies par negaidītu glābšanas misiju. Pateicoties vērīgai sunītei Ļaļai un operatīvai Rīgas pašvaldības policijas (RPP) rīcībai, no drošas nāves izglābts caurulē iekritis ezis.
Kā savā "Facebook" kontā vēsta organizācija "Dzīvnieku policija", rīdziniece Baiba devusies pastaigā ar savu kucīti Ļaļu, kad četrkājainā draudzene pēkšņi pievērsusi uzmanību kam aizdomīgam. Pārbaudot suņa atradumu, atklājies, ka zemē ieraktā caurulē iekritis ezītis, kurš paša spēkiem no lamatām vairs nav spējis izkļūt.
Sievietei talkā devusies garāmbraucoša Rīgas pašvaldības policijas ekipāža. Likumsargi, izmantojot biezus aizsargcimdus, uzmanīgi izcēluši izbijušos adataini no caurules, tādējādi dāvājot meža zvēriņam otru iespēju.
Pēc veiksmīgās glābšanas operācijas Rīgas pašvaldības policija sociālajos tīklos dalījās ar sirsnīgu fotogrāfiju, kurā redzama smaidīga policiste ar izglābto ezīti rokās. Likumsargi notikumu komentējuši īsi un trāpīgi: "Prieks palīdzēt!"
Lai novērstu līdzīgus negadījumus nākotnē, bīstamais caurums nu ir aizvērts. "Paldies visiem iesaistītajiem!" par cilvēcību un veiksmīgo sadarbību priecājas dzīvnieku aizstāvji.