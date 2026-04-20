Dažviet Latvijā gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -5 grādiem; dienā kļūs siltāks
Pirmdienas rītā gaisa temperatūra Vidzemes augstienē pazeminājusies līdz -5 grādiem.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +3,5 grādiem Daugavgrīvā līdz -4,8 grādiem Zosēnos.
Pūš lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Rīgā skaidrs rīts, pūš ziemeļaustrumu vējš ar ātrumu trīs metri sekundē, gaisa temperatūra -2 grādi lidostā un +3 grādi pilsētas centrā.
Diena būs saulaina un sausa
Pirmdien Latvijā būs saulains un sauss laiks, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs.
Vienīgi valsts austrumu rajonos debesis palaikam aizklās mākoņi. Nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās lēni līdz mēreni pūst no ziemeļaustrumiem, ziemeļiem. Maksimāla gaisa temperatūra būs +7…+12 grādi.
Rīgā dienā būs lielākoties saulains un sauss laiks. Saglabāsies lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9…+11 grādiem.