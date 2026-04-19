Krievija vairs nevar iztikt bez kara, uzskata Ijabs
Krievija vairs nevar iztikt bez kara, uzskata Eiropas Parlamenta (EP) deputāts, politologs Ivars Ijabs ("Latvijas attīstībai").

Viņš atzīst - ja karu saprot kā kinētisku agresiju, kas tiek īstenota Ukrainā, tad pie kaut kādiem nosacījumiem Krievijas diktators Vladimirs Putins būtu gatavs to pārtraukt, taču Putins sagaida tikai un vienīgi Ukrainas kapitulāciju.

Ijabs uzskata, ka Krievijas prezidents nekad nepārvērtīsies par normālu, saimnieciski orientētu valdības vadītāju, kāds ir, piemēram, pašreizējais Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs.

Putins sevi redz kā vēsturiska mēroga figūru, bet tā vēsturiskā literatūra, uz kuras viņš balsta visus savus stāstus, ir drausmīgs vēsturisks "trešs", uzskata EP deputāts.

Pēc Ijaba teiktā, Putinam šķiet, ka viņš īstenos sapņus par Trešo Romu, krievu pasauli. "Vai no tā var nokāpt, es nezinu. Manuprāt, ir pamats šaubīties, vai Krievija var iztikt bez mentāla kara. Bez fiziska kara tā varbūt arī var iztikt, bet bez mentāla nē," uzskata Ijabs.

