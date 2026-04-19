Rīgas panorāma.
Sabiedrība
Šodien 16:11
Naktī uz pirmdienu piesals, bet pirmdien būs saulains un sauss
Naktī uz pirmdienu Latvijā vietām gaidāms sals, bet jaunās nedēļas pirmā diena būs saulaina un sausa, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Naktī gaidāms lielākoties skaidrs un sauss laiks. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz -2…+3 grādiem.
Pirmdiena būs saulaina, vien austrumos debesis palaikam aizklās mākoņi. Nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās lēni līdz mēreni pūst no ziemeļaustrumiem, ziemeļiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +7…+12 grādi.
Rīgā naktī debesis būs skaidras un nokrišņi nav gaidāmi. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļaustrumiem, ziemeļiem, un gaisa temperatūra svārstīsies ap nulli.
Pirmdien galvaspilsētā būs lielākoties saulains un sauss, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +9…+11 grādiem, prognozē LVĢMC.